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【TSLA】馬斯克又出手？若烏克蘭員工被徵召入伍　Tesla照出糧3個月

環球政經 00:10 2022/03/11

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特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）對支援烏克蘭算得上是不遺餘力，CNBC近日取得Tesla一封周一發送的內部電郵，內容提到在歐洲、中東和非洲地區的烏克蘭員工，若然被徵召入伍保家衛國，公司仍然會如常出糧至少3個月。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

CNBC報道提到，暫未清楚這種福利，會否擴展到北美和其他地方的員工，而特斯拉將在3個月後重新評估俄烏戰爭及其員工的情況。

另外，在周一的電郵中，同時表揚了特斯拉員工在短時間內，協助SpaceX將其Starlink衛星互聯網服務帶到烏克蘭。

【筍工推介】衞生署招聘項目助理 月薪逾1.4萬元 中學畢業即可申請【見下頁

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特斯拉在烏克蘭並無業務，但該公司在電郵表示，烏國的5,000名特斯拉車主和其他電動汽車司機，可以在其位於波蘭、匈牙利和斯洛伐克的一些超級充電站，獲得免費汽車充電服務。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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撰文 : 陳楚琨

汽車 戰爭 馬斯克 波蘭 烏克蘭 斯洛伐克 匈牙利 SpaceX 歐洲 非洲

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