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【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄

環球社會熱點 15:57 2022/03/10

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美國眾議院周三（9日）通過一項預算法案，包括向烏克蘭提供近136億美元（約1,060億港元）援助，法案已經提交至參議院。美國眾議院還證實，通過禁止美國進口俄羅斯原油等能源立法。該法案將在9月前為美國政府提供資金。

英現役士兵擅離職守參俄烏戰爭 國防部籲盡快回國 【下一頁】

眾議院是次將法案分成國防、非國防兩項目表決，共涉1.5萬億美元（約11.7萬港元）。其中涵蓋烏克蘭援助的國防部分方案涉及7,820億美元（約6.1萬億港元），最終以361票贊成，對69反對通過。眾議院同意向烏克蘭批出價值136美元的援助計劃，資金規模是白宮最初要求64億美元（約499.2億港元）的兩倍多，外媒分析指顯示兩黨議員對烏克蘭局勢感到緊張。

據報當中大約1半的資金會用於人道主義及經濟援助，另一半則用於包括對烏克蘭及美國在東歐盟友，如波蘭、羅馬尼亞等國家提供國防援助。

烏克蘭切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險 【下一頁】

非國防部分涉7,300億美元（約5.7萬億港元），兩黨分歧較大，最終以260票贊成對171票反對下通過，民主黨人被迫取消價值156億美元（約1,216.8億港元）疫情救濟方案。通案將在9月為聯邦政府提供資金，惟美國國會需趕在周五（11日）前通過法案，避免政府陷入停擺。為令參議院擁有充足投票時間，眾議院通過短期法案，維持政府現有資金水平至下周二（15日）。

眾議院同時通過禁止俄羅斯原油等能源立法方案，以414票贊成對17票大比數通過，已提交至參議院，通過後再由美國總統拜登（Joe Biden）簽署後就會正式立法。《路透社》報道指，投下反對票人士中包括15名共和黨人及2名民主黨人。

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責任編輯：李俊儀

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