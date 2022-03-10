【ET講股通】梁耀康：反彈吼三板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

油價高位挫逾12%，美股大幅反彈，港股跟隨高開逾478點，其後升幅逐步收窄，恒生指數半日升260點，報20888點，成交860億元。恒指尾市升幅收窄至200點內，友邦 （01299） 升逾4%；美團 （03690） 轉跌近1%；中石油 （00857） 跌逾3%；中海油 （00883） 跌逾1%。港股反彈吼哪些板塊？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

01：05 - 港股今日市況速覽 俄烏局勢緩和、港股裂口高開

02：20 - 科技股有沽壓 高開低走拖累大市

02：51 - 金融股、銀行股滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 表現強或築底

04：12 - 板塊一：金融股受惠下周加息 滙豐 （00005） 疫情下運作料逐步回復正常可以吼

07：35 - 板塊二：油股調整後回穩可留意 油價難大幅下調

11：17 - 油股選原油期貨ETF

11：38 - 板塊三：電力股、光伏股有資金回流可中長綫部署 受惠內地新能源國策

13：57 - 潛力股推介：中國電力 （02380）

17：42 - 港股向下可跌至18000點水平 持貨不宜加注

18：56 - 觀眾問股：領展 （00823） 長揸好嗎？會否跌至60元以下？

22：12 - 觀眾問股：友邦 （01299） 83.2元有貨如何處理？

24：05 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 15.5元有貨怎處理？

25：44 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 24.65元持貨點睇？

27：36 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 11.06元有貨反彈阻力看多少？

29：31 - 觀眾問股：大市見底未？可考慮小注入貨？

32：41 - 觀眾問股：安踏體育 （02020） 甚麼價位可買入？前景如何？

36：10 - 觀眾問股：保利協鑫能源 （03800） 前景點睇？

38：44 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→https：//video.hket.com/video/3199625

------

恒指今早高開479點，全日升262點，收報20890點，大市總成交1,462億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，俄烏局勢稍緩，隔晚歐美股急彈，油金回落，帶動港股向上。科技股早開低走，國際金融股力撑大市，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 皆有好表現。

市場有數大主軸可留意：一、美國加息在即，金融股料續獲資金青睞，本地疫情影響亦相信可獲逐步消化；二、油價高位回吐，石油股受壓，若靜待調整後入市，可留意原油期貨ETF；三、電力、光伏股呈強，國策長遠支持不變，可留意華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 。

【「ET講股通」問股環節，包括︰領展、友邦、海底撈、比亞迪電子、中國建材、李寧、安踏、保利協鑫︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

------

*俄烏局勢如何發展？每星期首個交易日《開市追揸沽》拆解市場最新形勢*