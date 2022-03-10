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【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟

科技 17:00 2022/03/10

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有外媒揭發三星在手機強制運行「遊戲優化服務」（Game Optimizing Service）程式，限制CPU（中央處理器）和GPU（圖像顯卡）效能，惹起用戶不滿。三星因此即將在南韓面臨集體訴訟。（官方圖片）

三星（Samsung）Galaxy S22系列自推出以來災情不斷，繼上月傳出屏幕顯示問題後，再有外媒揭發三星在手機強制運行「遊戲優化服務」（Game Optimizing Service）程式，限制CPU（中央處理器）和GPU（圖像顯卡）效能，惹起用戶不滿。三星因此即將在南韓面臨集體訴訟。

【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋

【網絡攻擊】三星遭受黑客攻擊　客人敏感資料被盜

據悉，「遊戲優化服務」是三星Galaxy S22系列內置的應用程式，通過限制CPU和GPU的效能發揮，減少手機發熱的情況，從而延長續航。然而卻因此大大影響遊戲體驗，以及導致超過一萬個應用程式受影響，如Netflix、Foodpanda、LinkedIn和Zoom等。

事情發酵後，三星隨即出面承諾，為引發爭議的「遊戲最佳化服務」添加用戶控制選項，表示日後會透過軟件更新，讓允許用戶自行選擇是否關閉。同時表示會持續聆聽用戶的意見和回饋，為客戶滿意度進最大努力。

三星立即滅火　用戶不買帳

但據韓聯社報道，即使三星已立即出面滅火，但南韓用戶似乎並不買帳。有Galaxy S22系列用戶更開設群組，打算向三星提出集體訴訟，要求賠償每人30萬韓圓（約1,907港元）。

另有消息指，韓國公正交易委員會（FTC）將以Galaxy S22手機行銷存有虛假宣傳為由，對三星發起相關調查。因為三星在廣告中聲稱手機具有「有史以來最好的性能」，卻在系統層面進行性能限制，與宣傳效果不符。

事實上，三星早期的Galaxy系列手機上也有內置此程式，若用戶想正常使用，就要付費關閉程式。自Galaxy S22系列機款推出「One UI 4.0」系統升級後，更無法再付費將其關閉。

【三星手機】迎戰iPhone SE？　傳三星本月將發表4款Galaxy A新手機

責任編輯：黃顯晴

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