  • 25°C
香港時間 : 2022310日 (四) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冠軍分析師】張憶東：港股或於3月9日已見底、進入跌深反彈窗口期　「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣」

股市 15:28 2022/03/10

分享：

【冠軍分析師】張憶東：港股於3月9日可能已見底　「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣」

港股受俄羅斯及烏克蘭局勢影響大幅波動，冠軍分析師、興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新研究報告，認為烏克蘭局勢短期對於A股和港股的衝擊，或將於3月上旬基本結束，「或者說3月9日可能已經見底，至少是未來數月的底」。

原材料漲勢初現頹勢 美股有企穩的跡象

張憶東表示，俄烏戰爭的短期直接影響，對市場情緒的衝擊已進入最恐慌的階段，全球資本市場已經開始擔心俄烏戰爭進一步升級，以至於2022年重蹈2008年全球金融危機的覆轍，但德法與美國對俄政策開始分化，俄烏和談也持續進行，近日原材料漲勢初現頹勢，美股有企穩的跡象，故「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣、歇一歇」。

張憶東指中長綫籲低吸三類中資股【下一頁】

其次，中國經濟「穩字當頭」，在積極的財政政策及寬鬆的貨幣政策下，加上A股及港股估值偏低，市場出現恐慌性殺跌，顯然是對海外不確定性的過度反應，「這些都短期行為，最終股票投資要立足於中長期基本面基礎上的價值重估」。

仍不能完全排除類似2008年全球股災的可能性

第三，從歷史經驗來看，市場情緒短期已經集中宣洩。張憶東指，LME鎳非理性暴漲，3月7日至9日股市持續殺跌，明顯有多殺多的跡象，與2020年4月的負油價相似。

瑞信：市場憂現有寬鬆政策不足以紓緩經濟下行壓力【下一頁】

張憶東認為，伴隨短期恐慌情緒的宣洩，A股和港股有望確認短期底部，出現跌深反彈的窗口期，但仍要小心俄烏戰爭的中期影響，警惕全球滯脹風險，以及美股乃至全球股市中期基本面的風險，現時仍不能完全排除類似2008年全球股災的可能性。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：【名家論市】冠軍分析師張憶東：內地政策變化對港股影響可能在邊際改善 港股1月有望曙光再現

相關文章：【大行看法】瑞士寶盛：中港股市近期走勢將依賴全球市場情緒

港股 滯脹 張憶東 貨幣政策 財政政策 烏克蘭 俄羅斯 A股

上一篇文章

【盈喜盈警】陽光能源急彈兩成　去年全年扭虧為盈、料純利介乎1.57億至2.07億人幣

下一篇文章

【舜宇2382】舜宇續跌3%破底　2月手機鏡頭出貨量跌16%、受累春節假期及智能手機市場需求較弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【美股期貨】道指期貨跌63點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌63點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款