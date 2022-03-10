【冠軍分析師】張憶東：港股或於3月9日已見底、進入跌深反彈窗口期　「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣」

▲ 【冠軍分析師】張憶東：港股於3月9日可能已見底 「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣」

港股受俄羅斯及烏克蘭局勢影響大幅波動，冠軍分析師、興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新研究報告，認為烏克蘭局勢短期對於A股和港股的衝擊，或將於3月上旬基本結束，「或者說3月9日可能已經見底，至少是未來數月的底」。

原材料漲勢初現頹勢 美股有企穩的跡象

張憶東表示，俄烏戰爭的短期直接影響，對市場情緒的衝擊已進入最恐慌的階段，全球資本市場已經開始擔心俄烏戰爭進一步升級，以至於2022年重蹈2008年全球金融危機的覆轍，但德法與美國對俄政策開始分化，俄烏和談也持續進行，近日原材料漲勢初現頹勢，美股有企穩的跡象，故「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣、歇一歇」。

其次，中國經濟「穩字當頭」，在積極的財政政策及寬鬆的貨幣政策下，加上A股及港股估值偏低，市場出現恐慌性殺跌，顯然是對海外不確定性的過度反應，「這些都短期行為，最終股票投資要立足於中長期基本面基礎上的價值重估」。

仍不能完全排除類似2008年全球股災的可能性

第三，從歷史經驗來看，市場情緒短期已經集中宣洩。張憶東指，LME鎳非理性暴漲，3月7日至9日股市持續殺跌，明顯有多殺多的跡象，與2020年4月的負油價相似。

張憶東認為，伴隨短期恐慌情緒的宣洩，A股和港股有望確認短期底部，出現跌深反彈的窗口期，但仍要小心俄烏戰爭的中期影響，警惕全球滯脹風險，以及美股乃至全球股市中期基本面的風險，現時仍不能完全排除類似2008年全球股災的可能性。

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