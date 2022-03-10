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【NFT】2021年全球NFT銷售額逾170億美元　比起2020年飆升21,000%

環球政經 19:51 2022/03/10

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受到Facebook改名Meta進軍元宇宙帶動，去年NFT爆紅，不少明星紅人都參與交易，甚至推出NFT產品，成為潮流的一種。據NFT數據公司Nonfungible.com的最近報告顯示，去年NFT的銷售額大幅增加，達到176億美元，與2020年只有8200萬美元的銷售額相比，增長21,000%，升幅相當驚人。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

盡量增長的百分率已令人瞠目結舌，但Nonfungible.com對2021年NFT交易總量，仍低於其他機構的估值；區塊鏈分析公司Chainalysis早前預測，去年NFT的銷售額應超過400億美元。

根據Nonfungible.com的研究，去年有超過250萬個加密錢包，屬於持有或交易NFT的人，而一年前只有8.9萬 個。同時亦有更多人從NFT交易中獲利，報告提到，去年投資者從NFT的銷售中獲得了總計54億美元的利潤，逾470個錢包的利潤超過100萬美元。

【筍工推介】衞生署招聘項目助理 月薪逾1.4萬元 中學畢業即可申請【見下頁

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而最受歡迎的NFT類別是收藏品，銷售額為84億美元；Axie Infinity等遊戲NFT，則為是第二受歡迎的類別，銷售額達到 52億美元。去年底，NFT的銷售重點也轉移到元宇宙，該領域的數碼土地和其他項目銷售額亦達到5.14億美元。

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撰文 : 陳楚琨

元宇宙 Meta NFT 產品 經濟 遊戲 區塊鏈 銷售 美元

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