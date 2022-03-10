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【南韓大選】尹錫悅當選南韓總統 以0.8個百分點險勝李在明

環球政經 15:28 2022/03/10

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南韓於周三（9日）舉行總統大選投票，今早（10日）凌晨完成點票。南韓最大在野黨總統候選人尹錫悅以48.58%得票率當選，以0.8個百分點險勝執政黨候選人李在明。

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中央選舉管理委員會在本港時間清晨4時完成點票，尹錫悅獲得1,592萬票，李在明則獲得1,567萬票，以48.58%得票率當選，以0.8個百分點險勝，兩個主要候選人票數差距之小為南韓歷史上首次出現，而是次總統大選投票率達77.1%。

尹錫悅以獲勝後表示，投票結果是民眾的勝利，又指從競選活動中學到怎樣傾聽國民的心聲。他同時呼籲民眾團結一致。而李在明承認敗選後，除了祝賀尹錫悅獲勝，又希望尹錫悅能夠開啟超越分裂和矛盾的時代。

尹錫悅從政不足一年，過去一直是檢察機關公務員，他於去年7月30日宣布加入最大在野黨國民力量，僅3個後就在黨內初選中勝出。他將成為南韓史上首個未曾擔任國會議員的總統。而其主要對手李在明雖然曾擔任城南市等地方政府首長，但同樣未曾擔任國會議員。根據《韓聯社》報道，尹錫悅當選被外界普遍認為，南韓選民對傳統政治的不信任及抵制。

 

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責任編輯：羅浩濂

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尹錫悅 政治 選舉 南韓 總統大選

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