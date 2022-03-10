【南韓大選】尹錫悅當選南韓總統 以0.8個百分點險勝李在明

南韓於周三（9日）舉行總統大選投票，今早（10日）凌晨完成點票。南韓最大在野黨總統候選人尹錫悅以48.58%得票率當選，以0.8個百分點險勝執政黨候選人李在明。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

中央選舉管理委員會在本港時間清晨4時完成點票，尹錫悅獲得1,592萬票，李在明則獲得1,567萬票，以48.58%得票率當選，以0.8個百分點險勝，兩個主要候選人票數差距之小為南韓歷史上首次出現，而是次總統大選投票率達77.1%。

尹錫悅以獲勝後表示，投票結果是民眾的勝利，又指從競選活動中學到怎樣傾聽國民的心聲。他同時呼籲民眾團結一致。而李在明承認敗選後，除了祝賀尹錫悅獲勝，又希望尹錫悅能夠開啟超越分裂和矛盾的時代。

尹錫悅從政不足一年，過去一直是檢察機關公務員，他於去年7月30日宣布加入最大在野黨國民力量，僅3個後就在黨內初選中勝出。他將成為南韓史上首個未曾擔任國會議員的總統。而其主要對手李在明雖然曾擔任城南市等地方政府首長，但同樣未曾擔任國會議員。根據《韓聯社》報道，尹錫悅當選被外界普遍認為，南韓選民對傳統政治的不信任及抵制。

【俄烏局勢】麥當勞俄羅斯店舖停業 每月損失高達3.9億元【下一頁】

【全城抗疫】政府首次以緊急警示系統通知市民 伊利沙伯醫院會改為專注救治新冠病人 即日起不會再收非新冠患者【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂