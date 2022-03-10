【大行報告】友邦周五放榜　花旗率先因應疫情升溫降目標價至110元、仍高現價近五成

▲ 友邦周五放榜，花旗率先因應疫情升溫降目標價至110元。

友邦 （01299） 將於周五開市前公佈全年業績，花旗已率先將該股目標價下調，由原先的116元降至110元，最新目標價仍較現價有近5成上升空間，評級維持「買入」。

花旗解釋，下調目標價是基於近期中港疫情升溫，故將今年友邦新業務價值與內涵價值預測下調，前者降幅14%，至35億美元；後者降幅4%，至775億美元。基於上述調整，該行亦一併將友邦2021、2022及2023年的每股盈利預測分別下調2%、5%及4%。

去年業績方面，花旗預測友邦去年新業務價值按年升17%，因中港市場錄16%增長，馬來西亞及泰國分別亦錄28%及31%增長，惟其他市場去年則倒退。按實質滙率計算，友邦去年內涵價值及稅後營運溢利料分別增長9%及8%。

基於年化新保費增長的推動，花旗估計友邦中國去年按實質滙率計算的新業務價值錄16增長%，惟受累疫情惡化與產品組合改變，該行料友邦中國去年下半年新業務價值增長按年放緩至4%。本港業務方面，基於邊際利潤大升，友邦本港新業務價值於去年全年及去年下半年，預測分別升16%及33%。

大摩：收購藍十字有助友邦長遠發展大灣區

另外，友邦上周宣佈收購東亞 （00023） 旗下的藍十字，並加深與東亞的銀行保險夥伴合作關係。大摩指交易於財政及策略上都對友邦有利，因藍十字2020年的保費收入分別相當於友邦香港及友邦集團期內保費收入的1.2%及0.4%，而且東亞旗下的寶康醫療經營兩間醫療中心，並於全港有逾300間聯營服務提供夥伴。倘交易獲通過，將顯著有助友邦長遠在本港甚至是大灣區的健康業務營運與服務能力，並能夠配合友邦的綜合生態系統部署。

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