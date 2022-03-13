【公屋裝修】一家三口喜獲公屋 花18萬裝修300呎單位 為6隻龍猫打造「豪宅」 玻璃趟門解決黑廳問題

不少人也視公屋為一個可以向上流的機會，不但租金平，更能以綠表抽居屋或購買二手居屋，那麼若然有幸能獲派得一公屋單位，當然要好好裝修一番，以打造屬於自己和家人的舒適窩。今次要介紹的單位位於沙田美田邨，面積為300呎，屬3-4人單位，裝修費用為約18萬，全屋走輕工業風。

這單位原則屬方形，有一梗廚及梗廁，但沒有梗房，因此在空間劃分上能更方便、靈活。而原單位保留了深木紋色的地板，而其餘則只有白色的牆面及淨色的瓷磚。有見於原地板嶄新，戶主決定保留魚骨鋪法的原地板。單位居住了3人及6隻龍猫，作為愛龍猫之人，戶主除了要求需間出2房外，也要為龍猫打造出足夠的居住空間。

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有見及此，設計師在客廳一隅的位置，打造了一座貼牆到頂的5層龍猫「豪宅」，其中最高的閣樓是儲物室，而其餘的層數則為龍猫們的居所，而「豪宅」全用了木質風格以增添大自然氣息，為龍猫們提供一個良好的居住環境。

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設計師利用客廳的位置間出其中一間房，讓房間有梗窗，有助於空氣流通，然而這樣的設計會使客廳有機會變成「黑廳」，為了解決問題，設計師於房間裝上了一道黑色的玻璃趟門，使房間的自然光可經玻璃趟門帶入房間，增加採光度，而黑色的門框也能增添工業風的格調。

戶主喜愛工業風，於是全屋的色調以灰及墨綠色為主調，客廳灰色牆壁及作為主要光源的兩盞銀色射燈為全屋增添了型格的感覺。為了使單位長形的客應能更有空間感，設計師刻意把主人房的房門塗上了灰色，造成隱藏門的效果。

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主人房打造了一深木紋色地台床連地櫃及雙人床，大大增加了收納空間，方便戶主擺放衣物及雜物，而牆身油上墨綠色，為房間點綴出森系感覺，帶出小清新格調。另外，設計師在入門口的位置也造了一水泥色的到頂吊櫃，以用盡屋內的每吋空間。

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而廚房造了一深木紋色的上排連下排的L型廚櫃，使戶主在煮食時能更靈活走動及提升儲物空間，而煮食桌面則用上了黑色，為廚房帶來一點型格，另外，為了更好清潔煮食時所留下的油煙，廚櫃的牆壁用了不鏽鋼板面及造了假天花；而廁所原先的洗水盆連鏡子對著大門，設計師為了擴大廁所儲物空間，把其改成L型廁櫃，上部分可盡做鏡櫃，另外，廁所也採用了摺趟門的設計，以節省空間。

費用： 全屋裝修合約價約18萬餘 裝修內容: 油漆， 間2房，裝玻璃趟門， 傢俬訂造，廚廁櫃，廚廁假天花

*資料及圖片由重新室內裝修公司提供

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責任編輯：關海儀