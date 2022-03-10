【職場熱話】診所新人護士確診 帶病在家工作 被老闆短訊通知炒魷 事主：欺負我未過試用期

香港疫情嚴重，確診人數每日不斷增加，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近才找到了一份工作，然而卻因為自己確診了新冠肺炎而最終被公司解僱，即使當時樓主中了招，公司仍要求他在家工作，使樓主感到十分生氣。

樓主指自己剛剛畢業，並找到一份全職的診所工作，他於2月中開始上班，然而到了3月頭成為了密切接觸者後，便沒有上班，後來他也確診了，於是一直放假至今，雖然他中了招需在家休息，但其老闆仍要求樓主需在家工作，直至昨天，他收到老闆的WhatsApp信息指因診所需節省開支而要解僱他，樓主感到十分生氣，認為其老闆是欺負他未過試用期，而且他指診所每天少則有5萬多，多則有十多萬的生意額，根本就不是經營有困難，他因而感到氣憤。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 你先好好休息，待康復後再作打算吧！」，「診所工也算是易找，慢慢再找吧！」，也有人指，「你明明是請了病假，但還在家幫診所工作，應該是你比較有問題吧！」。

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另有網民指，「 你只是他診所的一個齒輪，既然零件有問題那當然要換。」，「老闆炒人又不犯法，有甚麼問題？誰會跟你說人情？」。

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責任編輯：關海儀