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【職場熱話】新工急要人入職 月薪比現職多5千 打工仔需即日辭職卻感難開口

理財智慧 19:51 2022/03/10

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有不少人在一公司工作了一段時間後，也會找尋更好的工作機會，決定辭職，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己找到一個更好的工作機會，而新公司比現職月薪多5千，但要求樓主需於下星期一入職，於是他要即日辭職，但他沒辭職經驗，因此向網民詢問該怎樣跟老闆說辭職。

樓主經歷：

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【職場熱話】快速測試呈陽性 被逼在家工作 打工仔欲離職 卻憂加重上司負擔感兩難 【下一頁

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 若你即日辭職，需賠公司多少錢？」，「新公司要你如此急上班，好像有點伏。」，也有人指，「你先叫新公司幫你補水吧！」，「辭職最重要是快、狠、準，不用管他們太多。」。

另有網民指，「預備好辭職信，計好自己要賠多少錢，然後調整好自己的心態，準備好交接，大概便是這些了。」。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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責任編輯：關海儀

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