【職場熱話】公司藉詞7折出糧 卻稱可借每名員工1萬元 打工仔：有財力為何不出足糧？

香港疫情肆虐，不少公司即使沒有裁員也會減人工，要求員工與公司一同共度時艱，近日有網民於FB專頁「奴工處」發文指，公司最近推出了一個叫「同步過冬」計劃，而內容大致是要減人工，但可笑的是，公司竟提出可借錢給員工，最後樓主心想，既然公司有財力能借錢給同事，為什麼不出足糧？

樓主經歷：

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此貼文一出，引來網民熱議，有些人指出，「這樣有沒有違反勞工法例？」，「既然得7成人工，那我返7成工好了。」，也有人指，「 7折出糧但返工要返足？是我便死也不簽約，寧願被炒。」。

另有網民指，「公司得到政府資助後再減你人工，根本是自肥計劃來的。」，「生意好時又不見與你同步慶祝？」。

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責任編輯：關海儀