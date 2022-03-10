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【異動|SOHO中國】SOHO中國宣布將以7折出售3.2萬平米核心物業房源　股價一度急彈兩成

股市 14:53 2022/03/10

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【異動|SOHO中國】SOHO中國宣布將以7折出售3.2萬平米核心物業房源　股價一度急彈兩成

去年欲賣盤予黑石但交易告吹的SOHO中國 （00410） 宣布將以7折出售3.2萬平米核心物業房源，SOHO中國董事長潘石屹表示收入全部用於降負債、不派息。SOHO中國一度漲幅擴大至20%，現升17.9%，報1.71元。

SOHO中國透過微信公眾號公布，集團今日舉辦了2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會，京滬兩地多家地產經紀公司受邀出席。在活動上，SOHO中國董事長潘石屹對一直以來支持公司租賃業務的合作夥伴表達了由衷的感謝，並宣布將以七折價格銷售3.2萬平米京滬兩地的優質物業，收入將全部用於降負債、不分紅。

該批物業覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等９個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類別。

集團指，SOHO中國在2021年底仍然達到了83.4%的平均出租率，其中上海古北SOHO實現滿租、北京麗澤SOHO出租率也突破了80%，均達到兩個項目入市以來的最高水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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【SOHO中國】北京商廈「望京SOHO」突現互聯網公司退租潮　潘石屹嘆：冰火兩重天

【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹

編輯：姚卓然

港股 物業 地產經紀 微信 上海 北京 SOHO中國（00410）

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