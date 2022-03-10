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【創科人才】香港創科職業博覽2022揭幕　每日首150名登入可獲免費CV諮詢

科技 14:51 2022/03/10

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「香港創科職業博覽 2022」於3月10日至16日舉行。（香港科技園FB圖片）

新冠疫情加速各香港企業數碼轉型的步伐，同時帶動創科人才的需求。為支援培育更多創科人才，香港科技園公司舉辦首屆「T2:創科人才薈」，並推出為期一周（由3月10日至16日）的頭炮活動「香港創科職業博覽 2022」。

香港創科職業博覽將以線上模式進行，逾280間科技公司參與，合共提供超過2,900個職位。該博覽平台匯聚來自香港、大灣區和世界各地具備不同視野、經驗、文化及行業背景的人才。參加者亦可向創科先鋒和知名創業人士交流，把握創科就業機會。

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創新及科技局局長薛永恒在開幕禮提到，於過去4年，現屆政府已投資超過1.3億港元於創科發展。其中初創企業的數量已由2014年的1,000間，上升至2021年的4,000間。他表示：「特區政府以創科行業為首要發展目標，積極創造更多就業機會孕育創科人才。」

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薛永恆亦提到創科發展的趨勢，「現屆政府正發展生命健康科技（Life & Health Technology），期望為年輕人提供更多元化的職業導向，包括生物醫學（Biomedical）、大數據（Big Data）、人工智能（AI）。」

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值得注意的是，在為期一周的職業博覽期間，每日早上9點開始，首150名登入職業博覽平台的人士，將獲得單對單的個人履歷（CV）諮詢。

責任編輯：吳嘉雯

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