【求職Tips】LinkedIn新增「Future of Skills」數據工具　助掌握最新職業技能趨勢

▲ 商業社交平台LinkedIn日前新增一種名為「技能的未來」（Future of Skills）的數據工具，幫助僱主和求職者掌握最新的職業技能趨勢。（法新社）

招聘的過程中，僱主應了解企業需要甚麼技能的員工，同時求職者也要認識招聘的職位需要甚麼技能。商業社交平台LinkedIn日前新增一種名為「技能的未來」（Future of Skills）的數據工具，幫助僱主和求職者掌握最新的職業技能趨勢。

▲ 用戶可以在「Future of Skills」頁面上，選擇一個國家、行業和職位名稱。（LinkedIn官網截圖）

用戶可以在「Future of Skills」頁面上，選擇一個國家、行業和職位名稱，而每一個選項都可在各自的領域中輸入關鍵詞來進行搜索。然後，可根據LinkedIn會員在其個人資料中列出的關鍵技能（key skills）情況，獲得每個國家的關鍵技能趨勢概覽。

【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network 邀專家提供職業導向小貼士

▲ 可讓用戶更容易查看每個趨勢，並在任何列出的技能中，查看可能已經改變名稱的類似技能。（LinkedIn官網截圖）

該工具可讓用戶更容易查看每個趨勢，並在任何列出的技能中，查看可能已經改變名稱的類似技能。

▲ 所列出的技能是基於LinkedIn會員在其個人資料上的顯示，而不是在工作列表上的顯示。（LinkedIn官網截圖）

值得注意的是，所列出的技能是基於LinkedIn會員在其個人資料上的顯示，而不是在工作列表上的顯示，因此它不一定是「工作需求」的直接指標。不過，每個行業的人也會隨著時間的推移而更新他們的資料，所以其整體趨勢理應可反映該行業對技能需求的轉變。

【網絡安全】搵工要小心！ 假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%

外媒《SocialMediaToday》認為，這不但對求職者是方便的研究工具，甚至對營銷人員及一些進行大眾研究的人士，都可帶來幫助。因為這工具可提供職業技能的轉變趨勢，營銷人員可從中尋找潛在商機，針對技能趨勢的變化推銷相關產品。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢