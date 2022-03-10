【加密貨幣騙案】美國姐弟檔行騙遭起訴　最高可判監65年

▲ 美國司法部門日前透露，發現一對姐弟涉嫌透過 推出加密貨幣「Ormeus Coin」並發表虛假聲明誤導投資者，騙取了數萬名投資者合共1.24億美元（約9.3億港元）資金。（官網截圖）

隨加密貨幣交易興起後，加密貨幣的騙案亦隨之上升。美國司法部門日前透露，發現一對姐弟涉嫌透過 推出加密貨幣「Ormeus Coin」並發表虛假聲明誤導投資者，騙取了數萬名投資者合共1.24億美元（約9.3億港元）資金，因此將向二人分別提出刑事和民事起訴。

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據外媒《CNN》報道，美國司法部門的文件顯示， 一名層遞式營銷公司Ormeus Global主管John Barksdale與其姐姐JonAtina Barksdale自2017年起，向投資者謊稱其加密貨幣「Ormeus Coin」的價值和盈利能力，指投資該貨幣可獲得每月最高500萬美元（約3,900萬港元）的收入。

結果二人從2萬多名投資者，共騙取了1.24億美元（約9.3億港元），並在旅行、房地產和其他個人開支上花費了當中的數百萬美元。

美國司法部門表示，目前John Barksdale已經被捕，並面對證券欺詐、電匯欺詐和共謀指控，最高可能判監65年。而姐姐JonAtina Barksdale將面臨民事起訴，惟有關當局未有透露詳細情況。

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責任編輯：文睿

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