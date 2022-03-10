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利嘉閣推專虛擬貨幣　冀加強員工凝聚力　完成任務即賺即儲可換獎

理財智慧 15:03 2022/03/10

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加密貨幣市場發展極快，應用場景亦愈來愈多。為迎合市場潮流，利嘉閣地產推出專屬虛擬貨幣「RicaCoin利賞錢」。公司指，此舉可鼓勵前綫員工及提升他們對公司的歸屬感。

利嘉閣地產主席施慧勤指，RicaCoin為公司自行研發的內部虛擬貨幣平台，前綫員工只要成功達成指定任務，如為樓盤申請拍攝「VR360高清實景」片段、KOL睇真盤影片、一般的樓盤介紹影片、甚至於盤機進行放租、放售物業等的日常工作，就可賺取相應的RicaCoin，並在公司内部綫上商店以RicaCoin換取獎賞，獎品包括任天堂Nintendo Switch、Apple AirPods Pro、1,000元購物禮券等。

她續說，為增加協同效應，決定同時推出RicaPay，每位前綫主管每月均可收到相應的RicaCoin，以獎賞表現優秀的轄下員工，亦可因應團隊不同需要而制定獎賞計劃，進一步加強前綫士氣與凝聚力。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，RicaCoin計劃籌備歷時大半年，由營業部管理層及多個後勤部門共同討論、研究，累計未來投放總金額為1,000萬元，希望透過高科技及正面獎賞的方式，進一步鼓勵前綫員工。

廖偉強強調，第5波疫情持續肆虐，綫上數碼化睇樓已成為市場主流，因此希望借助RicaCoin推動公司綫上數碼化進程，料活動推出後，估計各類樓盤介紹影片數量均會按月飆升20%。

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撰文 : 黃卓賢

虛擬貨幣 利嘉閣

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