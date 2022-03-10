【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國

烏克蘭早前公開邀請外國民眾自願前往當地，加入國際軍團抵抗俄羅斯。英國陸軍周三（9日）證實，有少數士兵違反命令擅離職守，可能以個人身份前往烏克蘭參戰，呼籲有關人士盡快回國。交通部表明，英國士兵參與烏克蘭戰爭屬違法。

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英國《太陽報》早前報道指，一名19歲冷溪衛隊（Coldstream Guards）士兵在周末擅離職守，離開溫莎軍營（Windsor barracks），購買前往波蘭機票赴烏克蘭參戰。報道續指，4名現役士兵相信已出發去烏克蘭。

英國陸軍發表聲明證實，有少數士兵已擅離職守，很可能已前往烏克蘭，以外國人身份參戰。聲明指，當局積極並強烈呼籲相關士兵盡快回國，強調所有現役軍人，不論是否休假，一律禁止前往當地，直至另行通知。若違反禁令，有關人員將面臨紀律及行政處分。

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國防部長華禮仕（Ben Wallace）早前已表示，涉嫌擅離職守前往烏克蘭的士兵已觸犯法律，回國後會受到起訴，同時呼籲民眾不要前往烏克蘭參戰。

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）亦發聲，指英國派軍協助烏克蘭、與士兵擅離職守非法前往當地參戰，兩者在意義上存在具大差異，英國士兵前往烏克蘭參戰，很可能使局勢惡化。

夏博思稱，當局希望以官方形式援助烏克蘭，包括向其提供反坦克導彈及協助訓練當地士兵。

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責任編輯：郭麗明