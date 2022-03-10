【混合工作】3大科企靈活政策　訂定重返辦公室時間表

部分地區疫情放緩，企業管理人開始考慮制定員工重返辦公室的時間表，美國3大IT科技巨頭，蘋果（Apple）、谷歌（Google）及社交平台Twitter，已重新規劃讓員工返回辦公室工作，現行的遙距或在家工作策略需重新調整，讓大辭職潮（Great Resignation）下，企業仍可保持競爭力。

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何時返回辦公室最適合呢？據《Computerworld》網站指，美國IT科企正逐步讓員工返回辦公室工作，報告引述Forrester調查指，受訪公司中有51%將沿用現有的混合模式，15%回覆認為疫後以遙距工怍為首選，管理人大多認為疫後工作模式，不會每日只在辦公室工作，而3間IT企業的舉措，或會起牽頭作用，成一眾企業規劃重返辦公室時的指引。

蘋果分階段實施

據悉，蘋果將於4月11日計劃分階段讓員工重返辦公室，首階段是讓員工每星期返一日辦公室，其餘時間可選擇在家工作；計劃的第三星期，實施第2階段每星期返兩日辦公室；最後階段預計5月23日開始，會全面實行新混合模式，每星期一、二及四返辦公室，星期三及五員工可選擇在家工作，逐步實行重返辦公室工作計劃，讓員工分階段適應。

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谷歌3天辦公室工作制

谷歌原定於在過去的1月份啟動返回辦公室計劃，但受疫情加劇，現預期計劃將於4月4日重啟，讓美國、英國及部分亞太等地區員工重返辦公室，部分地區或未準備好的員工可申請延期。新計劃是每星期在辦公室工作3天，其餘時間實行混合工作，個別團隊及職位會有所不同，而該公司去年已批準數千個員工申請長期在家工作，據悉只有15%的申請被拒。

Twitter員工自訂工作模式

社交平台Twitter的重返辦公室計劃於3月15日實施，該公司辦公室雖重新開放，但會容許員工自由選擇工作地點，沒規定返辦公室的日數。Twitter行政總裁Parag Agrawal表示，新混合工作模式未來數月將帶來營運挑戰，但靈活的工作模式員工會更受落，企業需積極主動和調整，讓疫情後員工可自由選擇在辦公室、在家或任何地點工作。

責任編輯：向頌勤

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