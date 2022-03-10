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【俄烏局勢】麥當勞俄羅斯店舖停業 每月損失高達3.9億元

環球政經 15:02 2022/03/10

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麥當勞（美：MCD）日前宣布在俄羅斯847家門店暫時停業，集團財務總監Kevin Ozan周三（9日）表示，關閉其在俄國的門店導致每月損失約5,000萬美元（約3.9億港元）。

Kevin Ozan表示，麥當勞仍在計算關閉門店對業務的影響。麥當勞目前估計每月將損失約5,000萬美元，麥當勞去年第四季的淨收入為16.4億美元，每股盈餘為2.18美元。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

麥當勞周二（8日）公布，暫時關閉在俄羅斯的847間分店。Kevin Ozan稱，麥當勞承諾在餐廳暫運期間，支付薪酬給約6.2萬名員工。除此之外，麥當勞還會為分店支付租金、供應鏈成本和其他費用。

Kevin Ozan稱，集團希望此舉只屬暫時，並指這不是一個輕率的決定，「 我們是做我們認為正確的事情，無論是對全球業務還是在當地的員工。」

除了麥當勞，包括星巴克（美：SBUX）、百事可樂（美：PEP）和可口可樂（美：KO）在內的美國著名品牌亦宣布將停止在俄羅斯的部分或全部業務。

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責任編輯：黃苑筠

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