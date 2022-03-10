【英國王室】威廉凱特透露 仔女主動關心烏克蘭戰爭

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【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
俄烏戰爭爆發後，英國威廉王子與夫人凱特曾發聲明聲援烏克蘭人民。威廉凱特到訪倫敦一間救濟中心時，透露一對子女主動關心烏克蘭戰爭的情況，又表示作為家長發現要解釋戰爭是一件有困難的事。
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威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton）周三（9日）到訪倫敦的烏克蘭文化中心，透露烏克蘭戰爭也為8歲長子喬治（Prince George）及6歲女兒夏洛特（Princess Charlotte）帶來影響。
威廉表示兩人主動關心戰爭情況：
我哋嘅仔女返到屋企都有問呢一切，佢哋顯然喺學校有同朋友討論。
（Ours have been coming home asking all about it. They are obviously talking about it with their friends at school.）
威廉又表示他與子女討論這些問題時遇到困難，形容自己必須謹慎選擇字眼來解釋世界上發生了甚麽事。
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威廉凱特當日佩戴藍配黃色、象徵烏克蘭的團結徽章，又帶同肯辛頓宮自製的朱古力布朗尼蛋糕慰勞一班義工。
威廉與在場義工討論烏克蘭戰爭時，表示英國及歐洲多國都團結一致，站在烏克蘭人民背後支持他們。他又指有別於過往主要看到非洲及亞洲地區發生衝突，他對歐洲發生戰爭感到震驚。
他更表示自己很很多人一樣想向烏克蘭人民提供更多幫助，但覺得自己很無用。
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責任編輯：鄭錦玲