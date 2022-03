【英國王室】威廉凱特透露 仔女主動關心烏克蘭戰爭

俄烏戰爭爆發後,英國威廉王子與夫人凱特曾發聲明聲援烏克蘭人民。威廉凱特到訪倫敦一間救濟中心時,透露一對子女主動關心烏克蘭戰爭的情況,又表示作為家長發現要解釋戰爭是一件有困難的事。

威廉(Prince William)與凱特(Kate Middleton)周三(9日)到訪倫敦的烏克蘭文化中心,透露烏克蘭戰爭也為8歲長子喬治(Prince George)及6歲女兒夏洛特(Princess Charlotte)帶來影響。

威廉表示兩人主動關心戰爭情況:

我哋嘅仔女返到屋企都有問呢一切,佢哋顯然喺學校有同朋友討論。

(Ours have been coming home asking all about it. They are obviously talking about it with their friends at school.)