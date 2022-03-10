【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間

面對嚴峻疫情，恒隆地產宣布，為加強深層清潔消毒工作，進一步保障員工健康福祉、租戶及顧客安全，與有關租戶了解營業狀況後，旗下四間商場於即日起調整營業時間。

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受影響的四間商場，包括山頂廣場、家樂坊、荷李活商業中心及雅蘭中心，調整營業時間如下：

山頂廣場：上午8時正至晚上8時30分（星期一至日及公眾假期） 家樂坊：上午7時正至晚上10時30分（星期一至日及公眾假期） 荷李活商業中心：上午11時正至晚上10時正（星期一至日及公眾假期） 雅蘭中心：上午11時正至晚上10時正（星期一至日及公眾假期）

恒隆地產表示，將會密切留意疫情發展，積極部署、靈活調配內部資源，並不斷與租戶保持緊密聯繫，了解租戶經營狀況，並因應個別情況及經營環境提供適切的支援，和調整商場營運安排及營業時間，齊心與市民攜手度過困境。

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責任編輯：嚴浩文