【TikTok】TikTok推出「SoundOn」計劃　支持獨立音樂人提升知名度

▲ 參與「SoundOn」計劃的音樂人還將能夠把他們的作品，分發到其他音樂平台。（法新社）

音樂人如果沒有任何資源和背景支持，要成名絕不容易，但社交平台的面世，卻令獨立音樂人增加了曝光及成名的機會。TikTok日前宣布推出「SoundOn」計劃，目標是提供平台讓獨立音樂人上傳作品，並配合免費宣傳，幫助他們提升知名度。

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TikTok表示，「SoundOn」計劃允許音樂人將歌曲作品直接上傳到TikTok，當作品被使用時就會開始賺取版權費。SoundOn會在第一年向他們支付100%的版稅，之後支付90%，並提供一系列的推廣工具和支援。

推廣工具包括提供受眾洞察力和發展報告，這是由專門的「SoundOn」音樂人團隊提供的建議。團隊也會透過存取TikTok的歌曲標籤，通過該應用程式向創作者提供推廣支援。

作品可分發到其他音樂平台

此外，參與「SoundOn」計劃的音樂人還將能夠把他們的作品，分發到其他音樂平台。TikTok表示，這將令音樂人的粉絲忠誠度不限於TikTok，並幫助他們在其他串流媒體服務和DSP上建立更大的受眾群。

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外媒《SocialMediaToday》指出，音樂是TikTok成功的關鍵因素，每10個用戶中就有9個認為音樂對TikTok體驗至關重要。TikTok對行業的影響也愈來愈明顯，一些歌曲發行商甚至根據音樂人在平台上的稱呼，來改變他們的曲目名稱，而製作人現在也將TikTok的趨勢納入他們的發展流程，利用TikTok產生「病毒營銷」（viral marketing）的效果。

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責任編輯：陳卓賢