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【職場趨勢】疫下大辭職潮調查　逾半反映收入增加

商業 14:08 2022/03/10

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美國去年出現「大辭職」潮，有調查顯示逾半受訪辭職者稱現在收入增加，而且有更好的工作及生活平衡。（法新社圖片）

因全球疫情改變工作環境，美國去年出現「大辭職」潮，據 Pew Research Center 發表的調查顯示，逾半受訪者稱現在收入增加，而且有更好的工作及生活平衡。

【職場文化】求職者追求靈活環境　混合模式工種求職者增7倍

 Pew Research Center 於2月在網上收回1000名去年自願離職人士的問卷，有63%表示低薪及無晉升空間是辭職原因之一，57%受訪者表示在工作中感到不受尊重，48%受訪者因育兒問題，另有45%表示因為工作時間缺乏靈活性。與上一份工作相比，56%受訪者表示現在收入增加，20%表示維持不變，24%人表示收入減少。自從離開上一份工作以來，53%人表示晉昇機會改善，相比之下，31%的人的晉昇機會不變，亦有16%人表示機會減少。該問卷中有提問離職是否與工作環境需要強制接種新冠疫苗有關，當中只有8%表示強制接種是主因，有10%稱是次要原因。

重拾工作生活平衡

超過一半（53%）受訪者表示，現在更容易平衡工作和家庭責任，有29%反映沒有變化，另18%表示變得困難。該問卷中的18-29歲組別中，選擇辭職者比其他年齡組別更多，佔問卷中去年辭職者的整體37% ，有24%人形容自己是「低收入族群」。據美國勞工部的數據，去年12月份美國的辭職人數為430萬人。一項由羅兵咸永道會計師行在1月向管理層進行的調查發現，有77%領導者表示聘用和留住人才對公司成長至關重要，但只有 31% 表示，會採用增加簽約獎金和特別加薪等方式。

【職場文化】混合工作模式壓力增　5招助員工提升效率

記者：王浩賢

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