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【交友App】Tinder防「詐騙王」　向用家提供犯罪背景調查

科技 18:00 2022/03/10

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Tinder意識到用戶隱憂，表示由本周起Tinder用戶可看到一個集合各大交友應用程式的安全中心，供用戶檢查雙方的背景資料。（官網截圖）

Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》全球熱播，令到不少人再次關注網上交友安全的問題，Tinder意識到用戶隱憂，表示由本周起Tinder用戶可看到一個集合各大交友應用程式的安全中心，供用戶檢查雙方的背景資料。惟有關注組織認為該措施治標不治本，未看到其效用。

【蘋果爭議】蘋果美國門市僱員擬籌組工會　集體改用Android手機防監控

據外媒《CNN》報道，Tinder昨（9日）宣布加入交友平台背景調查安全中心的新功能，該功能與Tinder母公司Match Group於去年投資的一間非牟利背景調查公司Garbo合作推出。據悉，Garbo創辦人Kathryn Kosmides曾經是性暴力受害者，於是創立該企助用戶調查犯罪者紀錄，包括美國各縣有關逮捕、定罪和性犯罪者登記的公共紀錄。

為方便Tinder用戶進行背景資料搜索，Garbo會向用戶查詢在「IRL（In Real Life）約會」時獲取對方的資料，如姓名、電話號碼、年齡、出生日期、星座和郵政編號。透過以上資料，向用戶提供過往類似或相關的犯罪者紀錄。

Tinder表示，將向用戶提供2次免費的背景調查，對於非Tinder用戶或任何後續搜索，則需要每次支付2.5美元（約20港元）的調查費用。

容易出現漏網之魚　宜投放更多線下教育

然而Tinder推出服務後，引來外界質疑其成效。針對性暴力等議題進行研究的社會學家Nicole Bedera表示，若使用犯罪紀錄和背景調查作為考量安全的指標，或會向用戶營造出「虛假的安全感」，而忽略了其他潛在的高危性罪犯，出現漏網之魚。Nicole Bedera強調科技不能解決性暴力的發生，建議Tinder和Garbo可將資金投放到線下教育和預防性暴力上， 而非專注於技術功能和產品。 

Kathryn Kosmides則回應指，推出服務並不是為了鼓勵用戶只著重搜尋某人的犯罪紀錄，而是教育和支持人們了解性暴力行為。

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責任編輯：文睿

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