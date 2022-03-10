【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份

電商巨頭亞馬遜（Amazon，美：AMZN）周三（9日）宣布將股份1拆20，並回購100億美元（約782億港元）的股票。消息使亞馬遜股值在收市後延長交易時段飆升6%。

拆股可使投資者以更便宜的價格買入股票，若以周三收市價2785.58美元計算，每股價格將降至139.28美元。

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計劃有待5月25日年度股東大會批准。如通過，每持有1股亞馬遜股東將在6月3日收盤後獲得額外19股股份。6月6日開始在拆股調整後股價進行交易。

這是亞馬遜自1997年上市以來的第4次拆股，上次拆股可追溯到1999年。近年科技股的股價越來越高，不少科技公司都宣佈拆股計劃，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）在2月宣布將股份1拆20。2020年年中，蘋果（美：AAPL）披露了1拆4的股票分割計劃，同年Tesla（美：TSLA）亦宣布把股份1拆5。

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責任編輯：黃苑筠