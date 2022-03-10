【全城抗疫】置地擴大支援租戶 未能營業租戶停業期間可獲全額租金 注資1500萬元助弱勢社群

疫情仍處嚴峻局面，大企業繼續出力支持抗疫。置地公司周四（10日）宣佈推出一系列措施，全力支援租戶及社區應付香港新冠疫情帶來的挑戰。措施包括推出面向香港零售租戶的租金寬減措施，以及向「置地公司家基金」（「家基金」）注資1,500萬元作抗疫用途，與非政府機構合作為本地弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、測試包與防疫用品等。

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先是擴大對租戶的支援，自2020年初至2021年12月期間，置地公司已為租戶提供超過4.2億元的租金寬減。在香港的第五波疫情下，公司決定為零售租戶提供進一步支援，包括提供租金寬免及其他援助措施。

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其中因政府防疫措施而不能營業的租戶在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免。餐飲行業租戶於2022年1月1日至6月30日的6個月期間，只需按營業額比例支付租金。而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定。而公司亦會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。



置地公司還推出了一系列營運及推廣措施，支援深受疫情打擊的餐飲行業租戶。除了容許彈性營業時間以減低因人手不足造成的營運壓力外，亦計劃推出額外措施推動其外賣/外送業務。此外，公司還計劃今年稍後在防疫措施放寬後，推出大型推廣計劃，以增加商場人流並刺激餐飲消費。

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同時，置地公司也注資「置地公司家基金」， 扶助弱勢社群。以上「家基金」於2020年11月成立，旨在幫助年輕人向上流動，以及幫助有住屋困難的家庭。為協助應對第五波疫情，置地公司為「家基金」注資1,500萬元，以協助社區抗疫。

現時，首階段500萬港元資金已獲投放，用於資助非政府機構向弱勢社群派發食物及防疫物資，以及推出面向租戶與員工的特別捐款配對計劃。

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「家基金」與30家非政府機構合作，為全港超過7.2萬名有需要人士提供熱食、食物及其他防疫物資。計劃將向全港各區弱勢社群派發近20萬份熱食及6,000份食物包，並為非政府機構的前線福利工作人員提供5,000套個人防護裝備。



公司也透過「家基金」推出面向租戶及員工的特別捐款配對計劃，為保良局及膳心連的抗疫緊急支援計劃提供支援。計劃下，置地公司配對員工和租戶捐款的方式將由原來的「一對一」增至「一點五對一」，即公司會以1,500元配對1,000元的捐款。此計劃即時生效，以助進一步擴大置地公司對香港抗疫工作的貢獻。

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置地公司行政總裁黃友忠表示：「置地公司作為紮根本地、以香港為家的企業，我們對香港市民與企業在疫情下面對的挑戰身同感受。透過與不同的非政府機構合作，並為租戶提供即時及全面的租金寬減措施，我們冀望可以出一分力，幫助紓緩本港企業及社區所面對的困難，共度時艱。」

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記者：陳詠妍



