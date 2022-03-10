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【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險

環球社會熱點 13:44 2022/03/10

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俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，俄羅斯軍隊早前佔領切爾諾貝爾核電站，但情況令人憂慮。烏克蘭當局早前已指切爾諾貝爾核電站失聯，周三（9日）再指切爾諾貝爾核電站斷電。國際原子能機構（IAEA）表示，核電站足夠水份冷卻燃料，未構成迫切安全問題。

再有跨國企業加入抵制 Sony停在俄賣PS 【下一頁】

烏克蘭核子監管機構周三上午表示，切爾諾貝爾核電站的電力供應出現故障。烏克蘭國營電力公司Ukrenergo表示，由於切爾諾貝爾核電站附近曾發生戰鬥，無法修復供電線路。

核能公司Energoatom表示，應急柴油發電機已啟動為安全關鍵系統供電，若未出現故障，柴油發電機上的柴油燃料庫存足以運作48小時。

烏克蘭產科醫院被炸釀17傷 澤連斯基：俄大屠殺鐵證 【下一頁】

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，48小時後冷卻系統會因缺乏燃料儲存而停止運作，核輻射洩漏危機迫在眉睫。但IAEA表示，核燃料池中有足夠水量令燃料棒冷卻，避免事故發生。IAEA重申其在3月3日發表的聲明指，自1986年切爾諾貝爾發生核事故後，核燃料已冷卻到足以用冷卻池維持有效熱量排出程度，無需電力供應。

切爾諾貝爾核電站已停止傳送有關環境輻射，及其他變量數據情況。IAEA對情況表示憂慮，機構同時引用烏克蘭核監管機構指，核電站內工作人員在俄羅斯軍隊看守下無法換班，情況正在惡化。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核政策項目聯合主任James Acton表示，切爾諾貝爾核電站電力損失情況令人憂慮，但核燃料池極不可能因水分蒸發而變空，並指烏克蘭其他正在營運的核電站風險遠高於切爾諾貝爾。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：李俊儀

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