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【烏克蘭戰爭】送妻兒先撤離反釀悲劇 留守男求原諒

環球社會熱點 14:06 2022/03/10

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烏克蘭首都基朝附近的小鎮伊爾平被俄軍包圍，陸續有民眾經人道走廊撤離，但有指俄軍曾襲擊撤離人士。一名烏克蘭男子打算留守當地對抗俄羅斯，先送妻兒及愛寵撤離，豈料他們遭遇轟炸，最終與男子天人永隔。

【烏克蘭戰爭】再有跨國企業加入抵制 Sony停在俄賣PS 【下一頁】

Serhiy Perebyynis與妻子Tatiana﹑18歲兒子及9歲女兒原居於烏東頓涅茨克（Donetsk）地區，4年前逃避戰火移居至在基輔西北部的小鎮伊爾平（Irpin）。今次面對俄羅斯的攻勢，Perebyynis決定留守，並希望妻兒及寵物離開。

然而，Tatiana與子女及寵物在周日（6日）經俄烏雙方同意的人道走廊撤離時遭遇俄軍炮火轟炸。Perebyynis其後在社交平台Facebook分享妻兒死訊，附上相信是3人與一隻愛犬屍體的照片，悲痛地請求原諒，自己未能好好保護他們。表示會為每一位家庭成員戰鬥。

【烏克蘭戰爭】產科醫院被炸釀17傷 澤連斯基：俄大屠殺鐵證  【下一頁】

Perebyynis其後接受《紐約時報》訪問，指事發時他人在烏東地區，照顧自己的母親。因此上周六與Tatiana通話時，Perebyynis請求妻子原諒，未在家人身邊保護他們，Tatiana當時亦堅強地表示無問題，大家會逃出生天。但周日與家人失聯後，在Twiiter上看到一張屍體照片時，Perebyynis憑行李已知悲劇發生。Perebyynis希望全球能夠知道今次事件，了解俄烏戰爭的狀況。

有指，Tatiana原想更早離開，但因要照顧生病的母親而延後。Tatiana生前為一名資訊科技員工，其任職的公司得知死訊後亦公開哀悼。

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責任編輯：吳漢培

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