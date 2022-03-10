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【第五波疫情】香港置地向停業租戶提供全額租金寬免、餐飲租戶無需交底租　中小企租金支援較大

Hot Talk 13:12 2022/03/10

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【第五波疫情】香港置地向停業租戶提供全額租金寬免、餐飲租戶無需交底租　中小企租金支援較大

第五波疫情下，香港置地宣布推出一系列措施支援租戶及社區應付疫情帶來的挑戰，包括向香港零售租戶提供租金寬減措施，以及向「香港置地家基金」注資1,500萬元作抗疫用途，並與非政府機構合作為本地弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、測試包與防疫用品等。

太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免【下一頁】

香港置地指，因政府防疫措施而不能營業的租戶在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免。餐飲行業租戶於2022年1月1日至6月30日六個月期間只需按營業額比例支付租金，而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定；公司亦會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。

特首林鄭月娥據報擬就禁追租提案諮詢行會【下一頁】

現時，「家基金」首階段500萬元資金已獲投放，用於資助非政府機構向弱勢社群派發食物及防疫物資，以及推出面向租戶與員工的特別捐款配對計劃，至於有關抗疫援助計劃中尚未投放的1,000萬元，詳情將適時公布。

自2020年初至2021年12月期間，香港置地已為租戶提供超過4.2億元的租金寬減。

相關文章：【領展823】領展：推新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」　按租戶受疫情影響提供減租、分期交租、免罰息等

相關文章：【業績│房託】置富末期分派減19%至19.87仙、股息率6厘　續租租金調整率仍為負數

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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疫情 防疫措施 管理費 弱勢社群 營業額 餐飲 零售 香港置地

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