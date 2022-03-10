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【業主減租】置地寬免停業租戶全額租金及管理費　餐廳租金按生意額抽成

商業 13:04 2022/03/10

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置地公司今日宣佈，包括為香港零售租戶提供租金寬減措施。（資料圖片）

置地公司今日宣佈推出一系列措施，包括為香港零售租戶提供租金寬減措施，以及向「置地公司家基金」注資1,500萬港元作抗疫用途。

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在香港的第五波疫情下，置地決定為零售租戶提供進一步支援，包括提供租金寬免及其他援助措施。因政府防疫措施而不能營業的租戶在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免。

餐飲業按生意比例交租

而餐飲行業租戶於今年1月1日至6月30日的6個月期間，只需按營業額比例支付租金。而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定。

置地又表示，將會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。據該企透露，自2020年初至2021年12月期間，置地公司已為租戶提供超過4.2億港元的租金寬減。

防疫措施放寬後　擬推大型推廣

同時，置地亦推出了一系列營運及推廣措施，支援深受疫情打擊的餐飲行業租戶。除了容許彈性營業時間以減低因人手不足造成的營運壓力外，亦計劃推出額外措施推動其外賣 / 外送業務。此外，該企又計劃今年稍後在防疫措施放寬後，推出大型推廣計劃，以增加商場人流並刺激餐飲消費。

該企又計劃今年稍後在防疫措施放寬後，推出大型推廣計劃。（資料圖片）

已斥500萬元資助NGO

另一方面，置地公司又為「家基金」注資1,500萬港元，以協助社區抗疫。首階段500萬港元資金已用於資助30間非政府機構，為全港超過72,000名有需要人士提供熱食、食物及其他防疫物資。計劃將向全港各區弱勢社群派發近20萬份熱食及6,000份食物包，並為非政府機構的前線福利工作人員提供5,000套個人防護裝備。

該基金又置推出面向租戶及員工的特別捐款配對計劃，為保良局及膳心連的抗疫緊急支援計劃提供支援。計劃下，置地公司配對員工和租戶捐款的方式將由原來的「1對1」增至「1.5對1」，即公司會以1,500港元配對1,000港元的捐款。

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責任編輯：葉泳珊

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