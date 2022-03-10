【全城抗疫】Uber支援醫管局醫護人員 送出總值100萬元Uber Taxi行程

Uber今天宣佈在香港推出新一輪「Move What Matters」計劃，再次與醫院管理局 （醫管局）合作，為醫管局醫院的醫護人員及支援人員，送上10,000次Uber Taxi行程，總值100萬元。

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Uber表示，通過是次計劃感謝醫護人員無私奉獻，協助確診病人對抗新型冠狀病毒，及守護香港市民的健康。面對艱難時刻，Uber繼續與香港並肩前行，為抗疫共盡心力。醫院管理局表示非常感謝Uber在疫情嚴峻的時刻作出這個激勵員工士氣的善舉，對前線醫護人員的努力予以認同。

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Uber香港區總經理鍾志霆先生表示：「香港正面對抗疫以來最嚴峻的疫情，而我們的醫護人員一直日以繼夜、不眠不休地在抗疫前線緊守崗位，為社區無私奉獻。於非常時期，Uber很榮幸能再次與醫管局合作，為一班奮力抗疫的醫護英雄送上安全及舒適的行程，在抗疫路上帶給他們一個喘息空間重新裝備身心。」

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責任編輯：嚴浩文