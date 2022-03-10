【信用卡優惠】花旗夥WeChat Pay HK推Citi Pay with Points　Citi信用卡客戶可於合作商戶積分抵銷簽賬

花旗銀行宣佈與WeChat Pay HK透過開放API技術推出Citi Pay with Points憑分消費服務，Citi信用卡客戶可於全港十多萬間與WeChat Pay HK合作的實體或網上商戶憑Citi積分抵銷簽賬。由即日起至5月31日，Citi信用卡客戶可享以3項優惠。

新用戶迎新獎賞

WeChat Pay HK新用戶下載WeChat手機應用程式後，可在「優惠專區」頁面輸入花旗銀行專屬優惠碼「CITI50」，領取50元電子現金券禮包，電子現金券可於WeChat Pay HK合作商戶選擇Citi信用卡為支付方式 ，單次消費滿20元時使用。

獨家印花雙重賞

成功將Citi信用卡綁定WeChat Pay HK賬戶後，經WeChat Pay HK進行30元或以上簽賬，即可獲WeChat Pay HK電子印花一個。憑指定Citi信用卡於簽賬後成功以Citi積分抵銷30元或以上簽賬，可獲兩個額外WeChat Pay HK電子印花，以3個印花換取10元電子現金券，於整個推廣期內可賺取高達90元電子現金券。

Citi信用卡客戶專屬「每週狂賞印」額外賞

推廣期內，Citi信用卡客戶參與WeChat Pay HK「每週狂賞印」活動，完成任務並儲齊3個印花，可換領5元專屬電子現金券。

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