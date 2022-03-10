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【業績│零售股】佐丹奴績後升逾7%　全年扭虧轉賺1.9億元、末期息增至10仙　將暫時縮減香港業務

股市 13:50 2022/03/10

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【業績│零售股】佐丹奴全年扭虧轉賺1.9億元、末期息增至10仙　將暫時縮減香港業務

佐丹奴 （00709） 公布全年業績。佐丹奴全年轉虧為盈，年度淨利潤為1.9億元，相對2020年淨虧損1.12億元，其中下半年淨利潤由上半年的6000萬元增至1.3億元，反映放寬社交距離、較少折扣及有效控制經營費用的成果。每股基本盈利12仙，末期息增44.9%至10仙。

佐丹奴績前升4%，中午收報1.55元，績後升幅擴大至逾7%，高見1.61元。

期內，集團銷售額升8.3%至33.8億元，毛利升11.2%，因毛利率增長1.5個百分點及集團整體銷售增長。集團線上銷售額升25.5%，佔總銷售額的12.1%。

其中，東亞南及澳洲銷售額升9.4%至10.44億元，內地銷售額增9.3%至7.66億元，港澳銷售額則跌1.9%至3.55億元。

集團存貨，大部分為常青或當季款式，增加1.72億元至6.06億元，主要由於採取提早接收存貨以預防供應鏈危機的措施，較早的農曆新年，以及2021年第四季度天氣比往常溫暖。存貨流轉日數增加了38天至153天。

將暫時縮減香港業務

佐丹奴表示，2022年的營商環境仍然不穩定，特別是在大中華區，Omicron變種病毒的爆發嚴重影響了香港的銷售額，預計今年大部分時間情況也不會好轉。集團將暫時縮減香港業務，直至出現明顯及正面的經濟復甦跡象。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

責任編輯：梁浩碩

港股 佐丹奴（00709）

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