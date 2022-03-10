【業績│零售股】佐丹奴全年轉賺1.9億元末期息增至10仙　管理層：「暫緩追租」計劃幫助微、香港或關5至7間店（第二版）

▲ 【業績│零售股】佐丹奴全年扭虧轉賺1.9億元、末期息增至10仙 將暫時縮減香港業務

佐丹奴 （00709） 公布全年業績。佐丹奴全年轉虧為盈，年度淨利潤為1.9億元，相對2020年淨虧損1.12億元，其中下半年淨利潤由上半年的6000萬元增至1.3億元，反映放寬社交距離、較少折扣及有效控制經營費用的成果。每股基本盈利12仙，末期息增44.9%至10仙。佐丹奴全日升6%，收報1.58元。

將暫時縮減香港業務

港澳去年銷售額跌1.9%至3.55億元。佐丹奴表示，Omicron變種病毒的爆發嚴重影響了香港的銷售額，預計今年大部分時間情況也不會好轉，將暫時縮減香港業務，直至出現明顯及正面的經濟復甦跡象。

佐丹奴主席兼行政總裁劉國權表示，第五波疫情令香港生意跌勢厲害，「2月的營業額不足以交租，就算不出糧，不交錢予供應商，不交電費，都不夠錢給予業主，情況好嚴峻」，認為目前港府的財政措施幫助輕微，料電子消費券僅短綫刺激，不看好香港未來一至兩年的市道。

問及港府的「暫緩追租」計畫，執行董事陳嘉緯指，減緩租金支付對集團「無大作用」，這不代表不用交租，認為減租及免租才是最緊要，若未來租金不獲大幅減免，必定會關閉虧蝕的店舖。劉國權補充，今年中至第三季再關5至7間店並不出奇。

去年集團銷售額升8.3%至33.8億元，毛利升11.2%，因毛利率增長1.5個百分點及集團整體銷售增長。集團線上銷售額升25.5%，佔總銷售額的12.1%。

內地二至四綫城市加強拓展加盟商

期內，東亞南及澳洲銷售額升9.4%至10.44億元，內地銷售額增9.3%至7.66億元。陳嘉緯提到，對東南亞及中東市場有信心，除了社交距離措施較香港寬鬆，租金比例亦較低； 內地方面，加盟商的佔比已由四至五年前約50%，提升至現時的75%，將會在二至四綫城市加強拓展加盟商。

集團存貨，大部分為常青或當季款式，增加1.72億元至6.06億元，主要由於採取提早接收存貨以預防供應鏈危機的措施，較早的農曆新年，以及2021年第四季度天氣比往常溫暖。存貨流轉日數增加了38天至153天。

管理層指，供應鏈雖然出現混亂，船期拖長，但集團已預料相關情況，所以庫存有所增加，但預期庫存上升暫是短暫的情況。

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責任編輯：梁浩碩