▲ 【第五波疫情】恒隆地產調整4大商場營業時間 山頂廣場晚上8時半停業

本港第五波疫情嚴峻，恒隆地產 （00101） 表示，為加強深層清潔消毒工作，進一步保障員工健康福祉、租戶及顧客安全，與有關租戶了解營業狀況後，旗下部分商場於即日起調整營業時間。

• 山頂廣場：上午8時正至晚上8時30分（星期一至日及公眾假期）

• 家樂坊：上午7時正至晚上10時30分（星期一至日及公眾假期）

• 荷李活商業中心：上午11時正至晚上10時正（星期一至日及公眾假期）

• 雅蘭中心：上午11時正至晚上10時正（星期一至日及公眾假期）

恒隆表示，公司會密切留意疫情發展，積極部署、靈活調配內部資源，並不斷與租戶保持緊密聯繫，了解租戶經營狀況，並因應個別情況及經營環境提供適切的支援，和調整商場營運安排及營業時間。

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