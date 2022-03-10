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【第五波疫情】恒隆地產調整4大商場營業時間　山頂廣場晚上8時半停業

股市 12:42 2022/03/10

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【第五波疫情】恒隆地產調整4大商場營業時間　山頂廣場晚上8時半停業

本港第五波疫情嚴峻，恒隆地產 （00101） 表示，為加強深層清潔消毒工作，進一步保障員工健康福祉、租戶及顧客安全，與有關租戶了解營業狀況後，旗下部分商場於即日起調整營業時間。

恒隆盧韋柏：港商場有加租空間【下一頁】

•    山頂廣場：上午8時正至晚上8時30分（星期一至日及公眾假期）

•    家樂坊：上午7時正至晚上10時30分（星期一至日及公眾假期）

•    荷李活商業中心：上午11時正至晚上10時正（星期一至日及公眾假期）

•    雅蘭中心：上午11時正至晚上10時正（星期一至日及公眾假期）

恒隆表示，公司會密切留意疫情發展，積極部署、靈活調配內部資源，並不斷與租戶保持緊密聯繫，了解租戶經營狀況，並因應個別情況及經營環境提供適切的支援，和調整商場營運安排及營業時間。

相關文章：【清零政策】恒隆陳啟宗：香港「清零」很難　　Omicron似流感、可研究改變防疫政策的可能性

相關文章：【禁追租】特首林鄭月娥據報擬就禁追租提案諮詢行會　本地地產股普遍上升、新世界升2%

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

港股 荷李活商業中心 雅蘭中心 疫情 家樂坊 Gala Place 山頂廣場 The Peak Galleria 商場 恒隆 恒隆地產（00101）
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