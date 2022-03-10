【烏克蘭】烏克蘭政府擬將機密數據及伺服器　轉移至其他國家

▲ 烏克蘭擔心俄方的入侵部隊會破壞其IT基礎設施，並且竊取絕密政府文件，正探討將其數據和伺服器轉移到另一個國家的可能。（法新社）

俄羅斯與烏克蘭的戰事持續，烏克蘭多個重要地區已被俄軍佔領，並將進一步包圍首都基輔。據《路透社》報道，烏克蘭擔心俄方的入侵部隊會破壞其IT基礎設施，並且竊取絕密政府文件，正探討將其數據和伺服器轉移到另一個國家的可能。

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據悉，俄羅斯早於2014年烏克蘭總統選舉，已經常對烏克蘭電網發動攻擊，導致當地連續數日停電。及後在同年俄羅斯侵克里米亞後，烏克蘭政府採取了預防措施，將其電腦系統遷移至首都基輔，這意味烏克蘭最敏感的政府數據和機密文件，都是存放在基輔。

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烏克蘭訊息保護部副主任Victor Zhora表示，保護基輔的IT基礎設施是最優先的方案，但萬一政府網絡受損，將安排禁用基礎設施，並會把最敏感的數據備份轉移至其他地方。

事實上，俄軍隊目前正在包圍基輔，有專家認為他們或在數天內攻擊該城市，因此估計烏克蘭已經將一些敏感數據和伺服器轉移到偏遠的國家，以避開俄羅斯的攻擊。

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責任編輯：陳卓賢