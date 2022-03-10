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【新冠疫苗】奧地利叫停強制接種 多數患者屬輕症

環球社會熱點 12:27 2022/03/10

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奧地利去年11月宣布強制民眾接種新冠疫苗，違者最高可被罰款3,600歐元。奧地利近期確診個案仍很多，但大多數屬輕症，政府宣布叫停強制接種疫苗計劃。

世衛譚德塞重申新冠疫情未完結 仍是大流行病 【下一頁】

奧地利截至周二（8日），已錄得近300萬宗確診及超過1.5萬人死亡。

奧地利去年11月宣布強制所有成人接種疫苗，是首批實施相關措施的西方國家。奧地利當時疫情處於高峰期時，有超過2,500名新冠患者留醫深切治療部，但目前已回落至僅200多人。

奧地利約74%人口已接種最少兩劑新冠疫苗，強制接種政策由上月初起正式生效，但當局直至下周二（15日）才會執法。違者最高可被罰款3,600歐元（約3.1萬港元）。

【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境 【下一頁】

不過奧地利最近幾周取消幾乎所有防疫措施，人們普遍認為多數患者屬於輕症，當地醫院有足夠能力應付確診個案持續增加的情況。

奧地利憲法事務部長Karoline Edtstadler表示，強制接種疫苗這項措施侵犯民眾基本權利，不能再以病毒帶來的危險性作理由繼續執行。

她表示由於奧地利主要受Omicron變種侵襲，政府認為無必要實施強制接種措施。因此她與衛生部長協商後，決定遵循專家委員會建議暫停強制接種措施。

專家委員會計劃在3個月內再次開會，就強制接種疫苗提出最新建議。

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責任編輯：鄭錦玲

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