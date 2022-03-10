【業績|太古系】太古現升6%　去年扭虧為盈及基本溢利為53億元、未來10年投資逾千億元發展項目

▲ 【業績】太古去年扭虧為盈 基本溢利為53億元、全年股息增加53%

太古A （00019） 及太古B （00087） 聯合公布，集團去年扭虧為盈，基本溢利為53億元，撇除兩個年度的重大非經常性項目後，集團於去年錄得經常性基本溢利港幣48.85億元。

集團去年收入增15%至924億元，股東應佔綜合溢利（包括已終止營運業務）為33.6億元。集團全年股息為「A」股每股2.60元及「B」股每股0.52元，較2020年的全年股息增加53%。

太古A午後愈升愈有，現升6.3%，報44.9元；太古B升4.3%，報7.45元。

集團錄得的經常性基本溢利上升，中國內地的增長動力尤其強勁。地產部門的經常性基本溢利與2020年度持平，為58.2億元，中國內地的零售租金收入大幅增加，酒店業務的虧損減少，但因香港的零售租金收入減少及太古城中心一座不再錄得租金收入而被大幅抵銷。

飲料部門方面，太古可口可樂則錄得破紀錄的溢利，溢利按年上升23%，而銷量則整體增加8%。至於航空部門，太古海洋開發集團及國泰航空的減值支出大幅減少，但出售非核心資產所得的收益同樣下跌。國泰航空去年虧損減少74%至55億元。

未來10年投資逾千億元發展項目 一半投入中國市場

展望未來，太古表示計劃於未來10年投資超過港幣1000億元進行多個籌劃中的發展項目，其中超過一半的資金擬投資於中國內地，在一線及新興一線城市重點發展以零售為主導的綜合發展項目。而三分之 一的資金將投資於香港，用以擴充和優化太古坊及太古廣場。

另外，太古投資繼續專注於中國內地的醫療保健業務，冀於未來10年在這方面投放超過港幣200億元。

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編輯:姚卓然