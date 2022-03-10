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【業績】太古去年扭虧為盈　基本溢利為53億元、全年股息增加53%

Hot Talk 12:20 2022/03/10

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【業績】太古去年扭虧為盈　基本溢利為53億元、全年股息增加53%

太古 （00019） 去年扭虧為盈，基本溢利為53億元，撇除兩個年度的重大非經常性項目後，集團於去年錄得經常性基本溢利港幣48.85億元。

公司去年股東應佔綜合溢利（包括已終止營運業務）為33.6億元。公司全年股息為「A」股每股2.60元及「B」股每股0.52元，較2020年的全年股息增加53%。

集團錄得的經常性基本溢利上升，中國內地的增長動力尤其強勁。地產部門的經常性基本溢利與2020年度持平，為58.2億元，中國內地的零售租金收入大幅增加，酒店業務的虧損減少。

飲料部門方面，太古可口可樂則錄得破紀錄的溢利，溢利按年上升23%，而銷量則整體增加8%。至於航空部門，太古海洋開發集團及國泰航空的減值支出大幅減少，但出售非核心資產所得的收益同樣下跌。國泰航空去年虧損減少74%至55億元。

未來10年投資逾千億元發展項目　一半投入中國市場

展望未來，太古表示計劃於未來10年投資超過港幣1000億元進行多個籌劃中的發展項目，其中超過一半的資金擬投資於中國內地，在一線及新興一線城市重點發展以零售為主導的綜合發展項目。而三分之 一的資金將投資於香港，用以擴充和優化太古坊及太古廣場。

另外，太古投資繼續專注於中國內地的醫療保健業務，冀於未來10年在這方面投放超過港幣200億元。

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編輯:姚卓然

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港股 太古股份公司 A（00019） 太古

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