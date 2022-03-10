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俄烏事件促歐加快新能源升級進程 Invesco Solar ETF（TAN.US）、信義能源（03868）部署策略

股市 12:51 2022/03/10

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過去數月，新能源股板塊已走弱不少，近日受累俄烏開戰，促使歐洲必須減少對俄國及美國依賴，加快新能源自主獨立，新能源股短期或會受惠。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，美股Invesco Solar ETF（TAN.US）跟國際油價較密切，俄烏事件一旦平息，料此美股較大機會回調。此美股估值未算便宜，技術上現雙底後，量度目標約為77美元，若未能突破，低位有貨者宜先獲利離場。

*俄烏談判有得傾？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

港股新能源股方面，黃耀宗則推介信義能源 （03868） ，今午收市升逾2%。信義光能公布去年業績，純利按年升逾33%達12.32億元。此新能源股近日反覆造好，過去三日似已打底，後市看能否企穩4.22元再定奪應否追入。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（15：34 – 21：15），真的見底了？黃耀宗為你分析港股、美股最新部署！ →【按此速睇－附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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