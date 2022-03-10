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【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力｜比亞迪電子、港交所、中海油、中建材、海底撈最新部署

股市 12:30 2022/03/10

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恒生指數中午收報20888點，升260點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介龍源電力 （00916） ，另亦會分析比亞迪電子 （00285） 、港交所 （00388） 、中海油 （00883） 、中建材 （03323） 、海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 龍源電力（00916） 比亞迪電子（00285） 香港交易所（00388） 中國海洋石油（00883） 中國建材（03323） 海底撈（06862） 石鏡泉
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