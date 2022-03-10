【職場熱話】WFH真如此輕鬆？ 公司要求開Cam監察工作 打工仔：連去廁所都要打卡

疫症促使不少公司轉為WFH，很多打工仔因而感到更輕鬆，但有個別例子卻不是如此幸運，反而比回辦公室更慘。近日有網民在「Dcard」討論區發文指其公司要求每日上班和上廁所都要打卡之餘，還要開著鏡頭被監視著工作，因而羨慕他人輕鬆的WFH生活。

樓主指羨慕別人WFH的生活。他公司要求每日早上9點前要在群組打卡，之後就全日Zoom。最誇張是規定要開鏡頭，連去廁所都要在群組打「14:03 xxx暫離去廁所」，比回辦公室還要誇張。他更稱別人的WFB（Work From Bed）做2小時就下班自己完全沒有經歷過。

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有網民認為「痴線返小學咩，在公司都不用去廁所舉手留名啦」、「返公司都不會全日被人監督」。

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亦有網民指「其實Zoom開Cam頻率越高，電腦越易壞」、「我老闆規定上班和開會前要在Whatsapp群組打卡，入Zoom開會再次打卡。如果開會無開Cam就當無上班，相比之下我覺得我老闆好仁慈」；有網民亦建議「好恐怖，完全無私隱和人權，可以考慮報勞工處」。

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責任編輯：陸盈希