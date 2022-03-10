▲ 【業績│本港地產股】太古地產去年基本溢利減少25%第二次中期息升至0.64元 未來十年在亞洲投資千億元

太古地產 （01972） 去年基本溢利減少25%至95.41億元，主要反映出售香港非核心資產的溢利減少；經常性基本溢利則增1%至71.52億元。太古地產第二次中期息增長5%至0.64元；全年派息0.95元，按年增加4.4%。太古地產主席白德利指，未來十年投放超過1000億元的龐大投資於香港、中國內地及東南亞三個核心市場，物色具有投資價值的住宅物業項目，公司亦將透過出售非核心資產鞏固財政實力，並預留資金把握機遇以策略性投資新買賣發展項目。

太地目標每年股息有中個位數增長

「隨著上述投資計劃獲得回報，目標希望股息每年能達致中個位數的增長。」

白德利指，香港的零售市道在2021年局部復甦，但尚未回復至疫情前水平，而今年初爆發第五波疫情，一系列社交距離限制措施大幅收緊，窒礙了復甦步伐。白德利指，儘管經營環境困難，對香港的長遠前景依然充滿信心，並會持續作出投資以優化旗下商場，發掘更多數碼化新科技和以客為本的舉措，蓄勢把握零售市場全面復甦的機遇。

港辦公室租金收入去年減少5%

儘管面對新供應增加及競爭加劇，辦公樓物業組合的租用率仍維持於97%，惟新供應增加對租金構成下行壓力，香港辦公室租金收入去年減少5%至57.94億元，主要缺少於2020年下半年售出太古城中心1座辦公樓租金收入。太地展望，中港兩地日後恢復通關及穩健的金融市場，預期甲級辦公樓的吸納量將有所增加，特別是來自銀行和金融服務企業的需求，而太古坊二座於2022年落成啟用。

港三大商場零售銷售額跑贏大市

香港零售物業租金收入亦減10%至21.915億元，部分跌幅反映2020年提供租金支援之攤銷。去年太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的零售銷售額分別上升27%、9%及22%，跑贏香港整體零售銷售額的升8%。

太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免 餐飲租戶亦獲減租【下一頁】

行政總裁彭國邦指，受疫情和相關的旅遊限制措施影響，香港酒店業務仍然充滿挑戰，香港銀樾美憬閣精選酒店預計於今年分階段開業。太地指，諾富特東薈城酒店參與「社區隔離設施酒店計劃」，於今年3月起成為隔離設施，供無症狀或症狀輕微的確診者入住隔離，香港東隅酒店亦於今年2成為檢疫酒店。

內地投資物業組合的租金收入增加24%至35.61億元，反映零售額上升及人民幣升值。內地整體零售銷售額升13%。

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