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【烏克蘭戰爭】大摩因滯脹風險升溫降亞洲經濟增長預測至5.2%　惟區內基本面仍優於歐美　

宏觀解讀 11:59 2022/03/10

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【烏克蘭戰爭】大摩因滯脹風險升溫降亞洲經濟增長預測至5.2%　惟區內基本面仍優於歐美　

地緣政治風險升溫令滯脹風險上升，摩根士丹利修訂對亞洲經濟預測，認為即使亞洲地區通脹風險偏上升，但區內經濟基本面仍能抵禦滯脹衝擊，經濟增長放緩偏下行。

麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家【下一頁】

大摩調低今年亞洲經濟增長預測0.3個百分點至5.2%，消費物價指數（CPI）調升0.4個百分點至3%，當中印度、韓國、新加坡、台灣及泰國經濟受影響最大，中國的風險相對溫和，因當地正在放寬貨幣政策。至於澳洲、馬來西亞及印尼的經濟預測則維持不變。

大摩：亞洲經濟增長較倚賴於生產力而非槓桿

現時亞洲經濟處於商業周期擴張的初段，生產動力轉正及宏觀經濟穩定，加上出口及私人企業開支增加，為區內經濟抵禦滯脹風險提供緩衝。大摩稱，當地經濟增長較倚賴於生產力，而非槓桿，因此有助紓緩宏觀經濟及通脹的憂慮。

「相對於歐洲及美國，亞洲的經濟增長及通脹前景相對較佳，相信亞洲各地與歐美的增長差距會進一步擴大。」不過，大摩預期，亞洲貨幣短線仍會走弱，因地緣政治風險仍向下。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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經濟 滯脹 戰爭 烏克蘭 貨幣政策 歐洲 地緣政治 通脹 亞洲 中國

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