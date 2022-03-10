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【蘋果動向】發布會後隨即停產？　蘋果確認27吋iMac步入歷史

科技 11:50 2022/03/10

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據《Macrumors》報道，蘋果正式確認了停產27吋iMac的消息。如消費者想購買高階桌面電腦的話，或只可考慮剛推出的Mac Studio及Studio Display組合。

隨著蘋果（Apple）日前於春季發布會上，宣布推出Mac Studio及Studio Display組合後，官方也確認27吋iMac將會停產，意味著蘋果目前iMac產品線，只剩下去年推出的24吋M1型號。將來用戶如要選購高階桌面電腦，可能需考慮蘋果剛推出的新產品Mac Studio。

【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場 桌面電腦Mac Studio搭載新芯片
 
據《Macrumors》報道，蘋果正式確認了停產27吋iMac的消息。如消費者想購買高階桌面電腦的話，或只可考慮剛推出的Mac Studio及Studio Display組合。報道也指，蘋果在2020年8月後就沒有再更新27吋iMac，其基本設計也跟與早幾年推出的型號相似，再加上公司向自研芯片的方向發展，停產27吋iMac也是意料之內。

【蘋果iPad Air】新一代iPad Air升級M1芯片 售4,799元起
 
蘋果日前在春季發布會上，宣布推出Mac Studio及Studio Display桌面電腦組合，其中Mac Studio是首款使用蘋果自家芯片「M1 Ultra」的產品。

【新iPhone】第三代iPhone SE時隔兩年登場 彭博：不符合Apple標準

責任編輯：廖淑瑩

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