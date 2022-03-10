【蘋果動向】發布會後隨即停產？ 蘋果確認27吋iMac步入歷史

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▲ 據《Macrumors》報道，蘋果正式確認了停產27吋iMac的消息。如消費者想購買高階桌面電腦的話，或只可考慮剛推出的Mac Studio及Studio Display組合。