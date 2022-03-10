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【烏克蘭戰爭】再有跨國企業加入抵制 Sony停在俄賣PS

環球社會熱點 11:49 2022/03/10

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因應俄羅斯入侵烏克蘭，已有多間企業宣布停止在俄業務，近日再有更跨國企業加入。其中全球最大食品製造商雀巢宣布暫停在當地投資、Sony亦周三（9日）亦表示加大抵制力度，全面停止在俄羅斯銷售遊戲主機PlayStation。

普京下令反制 禁俄部分商品原料出口 【下一頁】

全球最大食品製造商雀巢（Nestle）及億滋國際（Mondeleze International）周三表示，將暫停在俄投資，但會如常在當地銷售必需品。億滋國際指，希望在抵制俄羅斯的同時，能維持當地食品供應。

日本Sony亦宣布，除了暫停在當地發行電影外，將停止在俄羅斯銷售PlayStation遊戲機及軟件，包括最新熱賣的PlayStation 5。Sony指，會與國際社會連成一線，渴望烏克蘭能實現和平。

麥當勞、可口可樂及星巴克等關閉在俄分店 如常支付員工薪金（第二版） 【下一頁】

全國連鎖快餐店麥當勞、星巴克，以及飲料品牌可口可樂及百事早前已宣布關閉在俄業務，其中麥當勞暫時關閉俄羅斯847間分店，但集團會如常支付6.2萬名在俄員工薪金，估計每月損失5,000萬美元（3.9億港元）。

統一俄羅斯黨理事會秘書圖爾恰克（Andrei Turchak）早前警告指，莫斯科可能會將退出及關閉在俄業務的外國企業，在當地設置的資產國有化。聲明特別提及多間芬蘭私人食品企業，強調會按照戰爭法採取嚴厲反制措施。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：郭麗明

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