【職場熱話】前兩份工均試用期辭職 憂有三個月空白期 打工仔對應否填履歷表上感兩難

對於填寫履歷表也可以算是一門學問，工作時間短又擔憂寫了不好看，不寫又怕別人好奇空白期為何那麼長。近日有網民在「Dcard」討論區發文指對上兩份工作在試用期已經辭職，擔憂履歷表上會出現空白期時段，因而感到煩惱。

樓主指之前做過一份工作3年，在上年離職。距離現在約7個月，期間做過兩份工，都是因為覺得不適合所以趁還是試用期就辭職。其中一份做了接近3個月，現在又開始尋找其他工作，煩惱應否寫這3個月經驗在履歷表。不寫就會有大半年空白期，好像有點誇張；寫了空白期會縮短但之後都會有3個幾月空白期，因而不知如何是好。

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有網民認為「如果你諗到理由如何解釋無過到試用期就寫，始終空白期長都不好看」、「同你一樣情況但無寫，在面試時有講」。

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亦有網民指「我日期亂作幾年都無人理過」、「建議3個月至半年可以說是朋友介紹去幫手或當實習生，之前試過這個方法有效。可以寫在履歷表，但只填寫相關的工作經驗」。

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責任編輯：陸盈希