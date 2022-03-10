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【職場熱話】友人任職運輸公司 老闆疫下堅持加薪3000元 港男：原來而家仲有好老細

理財智慧 18:31 2022/03/10

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疫情下不少公司都面臨經營困難，不解僱員工已經很好，但竟然有人還願意加薪？近日有網民在討論區發文指朋友於運輸公司工作，對於員工在疫情不能開工，老闆決定加底薪，因而大讚對方是好老闆。

樓主朋友公司是做運輸業，多勞多得。現在很多司機因為大廈有人確診、家人或自己確診要隔離，不能工作。樓主猜測現時環境大部份公司會減薪或變日薪，有上班才支薪。但其朋友老闆不忍司機無工作只有底薪，決定加其底薪。樓主指雖然只是加3000元，但那有受影響行業願意不減薪還加薪，因而慨嘆原來還有好老闆。

【筍工推介】衞生署招聘項目助理 月薪逾1.4萬元 中學畢業即可申請見下頁

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【職場熱話】快速測試呈陽性 被逼在家工作 打工仔欲離職 卻憂加重上司負擔感兩難下一頁

有網民認為「雪中送炭，勝過錦上添花好多」、「人間有情」、「真的好難得，這些老闆值得有好員工」、「實有咁既老闆，但不多而已」。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數 

亦有網民指「好明顯要留住人，現在那麼缺人手，否則全盤生意運作不到」、「全球運輸業都人手緊張，公司不留人，檢測呈陰性後隨時過檔」。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

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責任編輯：陸盈希

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