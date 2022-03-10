【職場熱話】前公司錯付多半天薪金 數月後電郵追討 更稱要即時歸還 打工仔嘲：HR世界級

若然已離職的公司在支付薪金時給多了，你們會主動歸還還是假裝不知道呢？近日有網民在「連登」討論區發文指自己離職數月竟被前公司HR追討被支付多半天薪金，認為是對方有錯在先還說要即時行動，因而對其感到不滿。

樓主經歷：

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有網民認為「10個HR，9個都當間公司自己有份」、「根本就是HR經常令到公司和員工之間有負面關係的部門」。

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亦有網民分享「有次我到內地工幹半年，包住宿但要自己找，公司HR只負責簽約和交租。合約寄回香港很久都沒回應，一問之下原來他們沒時間寄，還說趕急就自己去他們位置拿，如果我在香港就不會叫他們處理內地租屋」、「要放假明明自己上司已批，HR卻不批，說會影響公司運作。不拿假HR又說儲假會增加公司成本」。

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責任編輯：陸盈希